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Игнатьев Якушко Феофанович

Место рождения

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Феофан Константинович

Мать: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Савка Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1683

Сын: Игнатьев Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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