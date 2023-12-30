Игнатьев Якушко Феофанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатьев Феофан Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1683
Сын: Игнатьев Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно