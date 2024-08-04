Григорьева Екатерина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Григорьева Евгения Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Григорьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Степанович
Смерть
Неизвестно