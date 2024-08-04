Григорьева Екатерина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Екатерина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Пётр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Григорьева Евгения Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Степанович

Анастасьевка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Григорьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Степанович

Анастасьевка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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