Мокроусов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокроусов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1915

Дочь: Мокроусова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мокроусова Лидия Георгиевна

Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокроусова Лидия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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