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Бердников Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Бердников Илья Николаевич

Мать ребёнка: не указана

починок Отарский, Большешурминская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Бердников Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Бердников Степан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Бердников Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Бердников Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Бердников Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бердников Николай Иванович, староста Чик-Илгинского (совр. Чик-Елга) сельского поселения, один из его основателей. В 1891 г. вместе с односельчанами из Уржумского и Малмыжского уездов Вятской губернии... Показать все
Место жительства
До 1891
Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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