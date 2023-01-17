Бердников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Бердников Илья Николаевич
Мать ребёнка: не указана
починок Отарский, Большешурминская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Бердников Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Бердников Степан Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Бердников Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Бердников Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Бердников Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бердников Николай Иванович, староста Чик-Илгинского (совр. Чик-Елга) сельского поселения, один из его основателей. В 1891 г. вместе с односельчанами из Уржумского и Малмыжского уездов Вятской губернии... Показать все
Место жительства
До 1891
Смерть
Неизвестно