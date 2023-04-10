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Трубицына Фекла Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

03.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Попова Агафья Афанасьева

Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев

Рождение ребёнка
04.04.1864

Дочь: Стрельникова Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев

Рождение ребёнка
12.08.1871

Дочь: Фекла Афанасьева

Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев

Рождение ребёнка
29.06.1873

Сын: Трубицын Сергей Афанасьев

Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев

Рождение ребёнка
05.08.1876

Дочь: Марья Афанасьева

Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Афонасей Елисеев

Смерть
03.10.1904
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