Трубицына Фекла Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смерти03.10.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Попова Агафья Афанасьева
Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев
Рождение ребёнка
04.04.1864
Дочь: Стрельникова Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев
Рождение ребёнка
12.08.1871
Дочь: Фекла Афанасьева
Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев
Рождение ребёнка
29.06.1873
Сын: Трубицын Сергей Афанасьев
Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев
Рождение ребёнка
05.08.1876
Дочь: Марья Афанасьева
Отец ребёнка: Трубицын Афонасей Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1904