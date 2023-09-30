Муравьев Христофор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьев Христофор Семенович

Муравьев Христофор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1854

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1854

Отец: Муравьев Семен Иванович

Мать: Муравьева Ламбина Фекла Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Феотинья Родионовна

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Рождение ребёнка
1883

Сын: Муравьев Мелентий Христофорович

Мать ребёнка: Муравьева Феотинья Родионовна

Рождение ребёнка
27.03.1887

Сын: Муравьев Веденей Христофорович

Мать ребёнка: Муравьева Феотинья Родионовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пачежерцева (Муравьева ) (Муравьева) Марья Христофоровна

Мать ребёнка: Муравьева Феотинья Родионовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Муравьев Власий Христофорович

Мать ребёнка: Муравьева Феотинья Родионовна

Смерть
1926

Мы используем куки для улучшения работы сайта.