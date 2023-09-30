Муравьев Христофор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1854
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Рождение ребёнка
1883
Сын: Муравьев Мелентий Христофорович
Мать ребёнка: Муравьева Феотинья Родионовна
Рождение ребёнка
27.03.1887
Сын: Муравьев Веденей Христофорович
Мать ребёнка: Муравьева Феотинья Родионовна
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1896
Сын: Муравьев Власий Христофорович
Мать ребёнка: Муравьева Феотинья Родионовна
Смерть
1926