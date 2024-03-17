Шило Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШило Ольга Владимировна

Шило Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1973

Отец: Шило Владимир Васильевич

Мать: Шило Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелёв Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелёв Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.07.?

Сын: Шепелёв Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелёв Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.