Шило Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1973
Отец: Шило Владимир Васильевич
Мать: Шило Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шепелёв Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепелёв Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.07.?
Сын: Шепелёв Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепелёв Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан