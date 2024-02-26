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Лукерья Афанасьева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Афанасий Васильев (Ич)

Мать: Прасковья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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