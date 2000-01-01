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Аникин Алексей Фëдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1914

Отец: Аникин Фëдор Алексеевич

Мать: Аникина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
09.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Елизавета Львовна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Елизавета Львовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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