Аникин Алексей Фëдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1914
Отец: Аникин Фëдор Алексеевич
Мать: Аникина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникина Елизавета Львовна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникина Елизавета Львовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне