Никулин Захар Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1895
Дата смертиПосле 10.06.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
06.05.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
14.07.1913
Жена: Никулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1918
Дочь: Елена Захаровна
Мать ребёнка: Никулина Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 10.06.1918