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Никулин Захар Алексеевич

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.04.1895

Дата смерти

После 10.06.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.05.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
14.07.1913

Жена: Никулина Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1918

Дочь: Елена Захаровна

Мать ребёнка: Никулина Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 10.06.1918
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