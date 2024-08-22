Семенычев Василий Григорьевич
Место рожденияс.Кускино ,Симбирской губернии, Сенгилеевского уезда
Дата рождения1798
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Семенычев Григорий Игнатьев
Мать: Семенычева Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Семенычев Михаил Васильев
Мать ребёнка: Семенычева Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семенычев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Семенычева Авдотья Васильевна