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Семенычев Василий Григорьевич

Место рождения

с.Кускино ,Симбирской губернии, Сенгилеевского уезда

Дата рождения

1798

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Семенычев Григорий Игнатьев

Мать: Семенычева Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенычева Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Семенычев Михаил Васильев

Мать ребёнка: Семенычева Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Семенычев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Семенычева Авдотья Васильевна

Смерть
1840

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