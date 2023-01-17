Лыкова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1899 ст.
Дата смерти27.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1925
Дочь: Лыкова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Колдов Иван
Рождение ребёнка
17.09.1927
Сын: Колдов Александр Иванович
Отец ребёнка: Колдов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колдов Иван
Смерть
27.04.1975
Самара, Самара, Самарская область