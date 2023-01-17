Лыкова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1899 ст.

Дата смерти

27.04.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1925

Дочь: Лыкова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Колдов Иван

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1927

Сын: Колдов Александр Иванович

Отец ребёнка: Колдов Иван

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колдов Иван

Смерть
27.04.1975
Самара, Самара, Самарская область
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