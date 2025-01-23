Фетисова (Шилина) Мария
Место рождения
Дата рождения06.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1980
Отец: Шилин Валерий
Мать: (Шилина) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фетисов Артём
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабалин Олег
Рождение ребёнка
25.02.2002
Дочь: Войчик (Фетисова) Алесандра
Отец ребёнка: Фетисов Артём
Рождение ребёнка
01.03.2003
Дочь: (Шабалина) Дарья
Отец ребёнка: Шабалин Олег
Рождение ребёнка
Около ?.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фетисов Артём