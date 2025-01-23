Фетисова (Шилина) Мария 06.12.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фетисова (Шилина) Мария

Место рождения

Зима, Зиминское, Иркутская область

Дата рождения

06.12.1980

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

2002 г.р.
2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1980

Отец: Шилин Валерий

Мать: (Шилина) Лидия

Зима, Зиминское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Артём

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Олег

Рождение ребёнка
25.02.2002

Дочь: Войчик (Фетисова) Алесандра

Отец ребёнка: Фетисов Артём

Рождение ребёнка
01.03.2003

Дочь: (Шабалина) Дарья

Отец ребёнка: Шабалин Олег

Рождение ребёнка
Около ?.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Артём

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