Саморуков Сергей Андреевич 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саморуков Сергей Андреевич

Место рождения

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

С 1971 по 1972

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Саморуков Андрей Павлович

Мать: Саморукова (Серёгина) Ирина Егоровна (Георгиевна)

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
С 1971 по 1972
Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Погиб от удара током

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