Саморуков Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиС 1971 по 1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
С 1971 по 1972
Погиб от удара током