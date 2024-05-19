Проселкова- Чернокалова Людмила Ивановна___ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проселкова- Чернокалова Людмила Ивановна___

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернокалов Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
07.02.1993

Сын: Чернокалов Александр Александрович

Отец ребёнка: Чернокалов Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.04.1998

Сын: Чернокалов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Чернокалов Александр Геннадьевич

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