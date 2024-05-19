Проселкова- Чернокалова Людмила Ивановна___
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1993
Сын: Чернокалов Александр Александрович
Отец ребёнка: Чернокалов Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.04.1998
Сын: Чернокалов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Чернокалов Александр Геннадьевич