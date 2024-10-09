Тутиков Илья Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Тутиков Елисей Андреевич
Мать: Тутикова (Ландык) Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тутикова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутикова) Фекла Ильинична
Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутикова) Просковья Ильинична
Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутикова) Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Тутиков Марк Ильич
Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1916
Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна
Смерть
1918
умер от тифа