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Тутиков Илья Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Тутиков Елисей Андреевич

Мать: Тутикова (Ландык) Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тутикова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутикова) Фекла Ильинична

Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутикова) Просковья Ильинична

Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутикова) Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тутиков Марк Ильич

Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1916

Сын: Тутиков Николай Ильич

Мать ребёнка: Тутикова Марфа Ивановна

Смерть
1918
умер от тифа

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