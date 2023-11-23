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Ушаков Константин Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ушаков Николай Васильев

Мать: Надежда Григорьева

Ушаков Константин Николаевич (1850 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Николая Ушакова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1876 году определен учителем В... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Введенского на Ляму Мышкинского уезда. В 1889 году согласно прошению переведен в село Зеленцово того же уезда
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1880

Дочь: Смирнова (Ушакова) Александра Константинова

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
17.02.1883

Дочь: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ушаков Николай Константинович

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Ушакова) Вера Константиновна

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
03.04.1890

Дочь: Грибанова (Ушакова) Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ушаков Сергей Константинович

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
23.12.1896

Сын: Ушаков Василий Константинович

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Смерть
06.01.1912

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