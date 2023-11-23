Ушаков Константин Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти06.01.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1850
Отец: Ушаков Николай Васильев
Мать: Надежда Григорьева
Ушаков Константин Николаевич (1850 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Николая Ушакова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1876 году определен учителем В... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Введенского на Ляму Мышкинского уезда. В 1889 году согласно прошению переведен в село Зеленцово того же уезда
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1880
Дочь: Смирнова (Ушакова) Александра Константинова
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
17.02.1883
Дочь: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ушаков Николай Константинович
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Ушакова) Вера Константиновна
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
03.04.1890
Дочь: Грибанова (Ушакова) Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ушаков Сергей Константинович
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
23.12.1896
Сын: Ушаков Василий Константинович
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова
Смерть
06.01.1912