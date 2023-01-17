Звездинский Серафим (Николай) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звездинский Серафим (Николай) Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.04.1883

Дата смерти

26.08.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1923 по 1925
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1926 по 1927
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1927 по 1932
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
26.08.1937
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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