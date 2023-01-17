Звездинский Серафим (Николай) Иванович
Место рождения
Дата рождения20.04.1883
Дата смерти26.08.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923 по 1925
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1926 по 1927
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1927 по 1932
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
26.08.1937
Ишим, город Ишим, Тюменская область