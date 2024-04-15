Усольцева Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1907 ст.
Отец ребёнка: Усольцев Егор Григорьевич
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно