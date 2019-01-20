Приходька Иван Павлович 29.01.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходька Иван Павлович

Место рождения

Белорусская ССР, Гомельская обл., Светиловичский р-н, Неглюбский с/с, п. Гибки

Дата рождения

29.01.1926

Дата смерти

20.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1926

Отец: Приходько Павел

Мать: не указана

Белорусская ССР, Гомельская обл., Светиловичский р-н, Неглюбский с/с, п. Гибки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прищеп (Приходько) Валентина

Мать ребёнка: Приходько Просковья Павловна

Военная награда
05.11.1944
Медаль "За отвагу" - Телефониста 4 батареи рядового Приходько Иван Павловича за то, что в боях 09.10.44 у ст. Элкуземе и 27-31.10.44 в районе Элка Латвийской ССР показал образцы мужества и отваги. Под... Показать все
Смерть
20.01.2019

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