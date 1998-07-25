Зыков Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти25.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Чайка Аня Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайка Аня Потаповна
Рождение ребёнка
19.12.1953
Мать ребёнка: Чайка Аня Потаповна
Рождение ребёнка
12.09.1959
Дочь: Зыкова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Чайка Аня Потаповна
Смерть
25.07.1998