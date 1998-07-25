Зыков Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Николай Егорович

Зыков Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

25.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Чайка Аня Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайка Аня Потаповна

Рождение ребёнка
19.12.1953

Сын: Зыков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Чайка Аня Потаповна

Рождение ребёнка
12.09.1959

Дочь: Зыкова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Чайка Аня Потаповна

Смерть
25.07.1998

Мы используем куки для улучшения работы сайта.