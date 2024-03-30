Усачев Тимофей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Усачев Филипп Леонтьевич
Мать: Усачева Анна Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Усачева Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Усачев Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Усачева Фекла Тимофеевна
Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.07.1848
Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно