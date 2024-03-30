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Усачев Тимофей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Усачев Филипп Леонтьевич

Мать: Усачева Анна Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усачева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Усачева Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Усачев Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Усачева Фекла Тимофеевна

Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Усачев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Усачев Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.07.1848

Сын: Усачев Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Усачева Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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