Середкина Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середкина Елена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.?

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуров Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Дуров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
12.06.?

Дочь: Быкова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Дуров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.06.1966

Дочь: Гатиятуллина (Дурова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Дуров Александр Сергеевич

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