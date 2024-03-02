Середкина Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
06.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
12.06.?
Дочь: Быкова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Дуров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.06.1966
Дочь: Гатиятуллина (Дурова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Дуров Александр Сергеевич