Урюпина (Филина) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения27.06.1934
Дата смерти19.01.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934
Отец: Филин Илья Иванович
Мать: Филина Александра
Бракосочетание
14.12.1956
Покосное, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.04.1958
Дочь: Друзева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Урюпин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
27.06.1963
Дочь: Ярцева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Урюпин Иван Николаевич
Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
19.01.2009
Гремучий, Богучанский муниципальный район, Красноярский край