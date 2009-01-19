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Урюпина (Филина) Мария Ильинична

Место рождения

Малый Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

27.06.1934

Дата смерти

19.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934

Отец: Филин Илья Иванович

Мать: Филина Александра

Малый Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
14.12.1956

Муж: Урюпин Иван Николаевич

Покосное, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.04.1958

Дочь: Друзева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Урюпин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
27.06.1963

Дочь: Ярцева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Урюпин Иван Николаевич

Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
19.01.2009
Гремучий, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
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