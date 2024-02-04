Голубев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Володя
Мать: Голубева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Арина Андреевна
Мать ребёнка: Голубева Ирина Аликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Голубева Ирина Аликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Ирина Аликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Арина
Мать ребёнка: Голубева Ирина Аликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр
Мать ребёнка: Голубева Ирина Аликовна