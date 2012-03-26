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Демидов Евгений Анатольевич

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Место рождения

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

24.10.1954

Дата смерти

26.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1954

Отец: Демидов Анатолий Федорович

Мать: Демидова Ольга Ивановна

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.11.1975

Сын: Демидов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Иванова Людмила Ибраевна

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1988

Сын: Демидов Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Кудрявцева Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.03.2012
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