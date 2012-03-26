Демидов Евгений Анатольевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1954
Дата смерти26.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1954
Рождение ребёнка
09.11.1975
Сын: Демидов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Иванова Людмила Ибраевна
Рождение ребёнка
1988
Сын: Демидов Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Кудрявцева Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.03.2012