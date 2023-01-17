Сагайдак Каленик Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1834
Отец: Сагайдак Василий Павлович
Мать: Ирина Стефановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MQ3
Бракосочетание
02.11.1856
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-L32P
Рождение ребёнка
24.01.1858
Дочь: Ксения Калениковна
Мать ребёнка: Сагайдак Иулиания Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-57QB
Рождение ребёнка
04.11.1859
Сын: Сагайдак Павел Каленикович
Мать ребёнка: Сагайдак Иулиания Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-R725 10.01.1881 выдано свидетельство о рождении №4.
Рождение ребёнка
14.08.1862
Дочь: Мария Калениковна
Мать ребёнка: Сагайдак Иулиания Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-MQPV
Смерть
Неизвестно