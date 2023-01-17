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Сагайдак Каленик Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1834

Отец: Сагайдак Василий Павлович

Мать: Ирина Стефановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MQ3
Бракосочетание
02.11.1856

Жена: Сагайдак Иулиания Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-L32P
Рождение ребёнка
24.01.1858

Дочь: Ксения Калениковна

Мать ребёнка: Сагайдак Иулиания Ивановна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-57QB
Рождение ребёнка
04.11.1859

Сын: Сагайдак Павел Каленикович

Мать ребёнка: Сагайдак Иулиания Ивановна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-R725 10.01.1881 выдано свидетельство о рождении №4.
Рождение ребёнка
14.08.1862

Дочь: Мария Калениковна

Мать ребёнка: Сагайдак Иулиания Ивановна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-MQPV
Смерть
Неизвестно
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