Буйко Юлия Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.2011
Отец ребёнка: Чернов Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
01.08.2013
Сын: Чернов Серафим Витальевич
Отец ребёнка: Чернов Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
07.11.2016
Отец ребёнка: Чернов Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
01.04.2022
Дочь: Чернова Софико Витальевна
Отец ребёнка: Чернов Виталий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно