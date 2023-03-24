Буйко Юлия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйко Юлия Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.2011

Сын: Чернов Тихон Витальевич

Отец ребёнка: Чернов Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
01.08.2013

Сын: Чернов Серафим Витальевич

Отец ребёнка: Чернов Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
07.11.2016

Сын: Чернов Кузьма Витальевич

Отец ребёнка: Чернов Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
01.04.2022

Дочь: Чернова Софико Витальевна

Отец ребёнка: Чернов Виталий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Виталий Анатольевич

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