Семаков Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семаков Фёдор Матвеев
Мать: Семакова Ульяна Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симаков Виктор
Мать ребёнка: Семакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симаков Аркадий
Мать ребёнка: Семакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Мария
Мать ребёнка: Семакова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакова Анна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: на войне