Семаков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семаков Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семаков Фёдор Матвеев

Мать: Семакова Ульяна Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Виктор

Мать ребёнка: Семакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Аркадий

Мать ребёнка: Семакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Мария

Мать ребёнка: Семакова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакова Анна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: на войне
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