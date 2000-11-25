Подолян (Полищук) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1925
Дата смерти25.11.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1925
Отец: Полищук Михаил Макарович
Мать: Полищук Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подолян Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Подолян Василий Исакович
г. Фрунзе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Подолян Василий Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2000
ЖОС, Агаповский район, Челябинская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
ЖОС, Агаповский район, Челябинская область