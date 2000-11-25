Подолян (Полищук) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодолян (Полищук) Елена Михайловна

Подолян (Полищук) Елена Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1925

Дата смерти

25.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1925

Отец: Полищук Михаил Макарович

Мать: Полищук Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подолян Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Подолян Василий Исакович

г. Фрунзе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Подолян Василий Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подолян Василий Исакович

Смерть
25.11.2000
ЖОС, Агаповский район, Челябинская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
ЖОС, Агаповский район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close