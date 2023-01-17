Селютин Давид Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1916 год - крестьянин села Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
07.03.1916 ст.
Сын: Селютин Василий Давидович
Мать ребёнка: не указана
Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно