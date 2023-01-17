Селютин Давид Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селютин Давид Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1916 год - крестьянин села Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
07.03.1916 ст.

Сын: Селютин Василий Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селютина Ксения Семеновна

Смерть
Неизвестно
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