Зубкова Ксения Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубкова Ксения Сидорова

Зубкова Ксения Сидорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1796 ст.

Сын: Зубков Иосиф Никитин

Отец ребёнка: Зубков Никита Иванов

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Гликерия Никитина

Отец ребёнка: Зубков Никита Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Никита Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close