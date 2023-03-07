Зубкова Ксения Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1796 ст.
Сын: Зубков Иосиф Никитин
Отец ребёнка: Зубков Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Гликерия Никитина
Отец ребёнка: Зубков Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Никита Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812