Подкопаев Устин Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1879 ст.
Отец: Подкопаев Пётр Андреевич
Мать: не указана
На основании данных о браке в 1907г., где указан возраст 28 лет (1907-28=1879)
Рождение ребёнка
14.12.1905 ст.
Сын: Подкопаев Николай Устинович
Мать ребёнка: Подкопаева (Сонина) Вера Стефановна
Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь св. Михаила Архангела среди Университетских клиник (ч. I) Архив ГБУ "ЦГА Москвы" Фонд МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, ... Показать все
Бракосочетание
15.06.1907 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №22, стр. 574 Счет браков № 20 Жених6 запасной стрелок 5-го стрелкового полка из крестьян тамбовской губернии Лебедянского уезда Куйманской волости села Г... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.
Сын: Подкопаев Владимир Устинович
Мать ребёнка: Подкопаева (Сонина) Вера Стефановна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №22, стр. 527 Запись № 49. Родился Владимир 16 июня 1907г. Крещен 24 июня. Родители: Запасной стрелок 5-го стрѣлковаго полка изъ крестьян Тамбовской губерніи... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1908 ст.
Дочь: Подкопаева Зинаида Устиновна
Мать ребёнка: Подкопаева (Сонина) Вера Стефановна
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №169, стр. 44 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря
Рождение ребёнка
13.06.1911 ст.
Сын: Подкопаев Владимир Устинович
Мать ребёнка: Подкопаева (Сонина) Вера Стефановна
1) МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №6, стр. 237 Родился Владимир 13 июня 1911г. 2). Дубликат метрики. ЦГА ... Показать все
Восприемник
05.10.1911 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №458, стр. 34 родился Сергей Родители: В ломе Медковых (?) Московской губернии Клинского уезда Спасо-Нудольской волости деревни Телектиной девица Наталья Замято... Показать все
Поручитель
20.01.1912 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №463, стр. 1010 Бракосочетание жених- студент Императорского московского университета медицинского факультета Иван Иванович Балдин (?) 24 г. и невеста: дочь ко... Показать все
Смерть
Неизвестно