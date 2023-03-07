Сергеев Варфоломей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сергеев Алексей Варфоломеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1773
Сын: Володин Григорий Варфоломеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1777
Сын: Володин Егор Варфоломеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Володин Фома Варфоломеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
1819
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область