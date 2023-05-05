Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти25.07.1833 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1780 ст.
Муж: Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Семён Матвеевич
Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.07.1833 ст.
Пирогово, Ростовский уезд, Ярославская губерния