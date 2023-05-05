Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

25.07.1833 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1780 ст.

Муж: Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Семён Матвеевич

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.07.1833 ст.
Пирогово, Ростовский уезд, Ярославская губерния

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