Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

АНДРЕЕВСКОЕ 1745?, 1746? 1 бракосочетание, первая жена Марфа Арефьева ИВ-1746 Иуда Прокопьев 30=1716 встретился впервые ИВ-1747 Иуда Прокопьев 31=1716 МК-1747 01.07.1747 2 бракосочетание, вторая жена ... Показать все
Рождение ребёнка
1733

Сын: Никита Иудов

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1753 Никита 20=1733 ИВ-1754 Никита 10=1744 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Никита 12=1744 ИВ-1757 Никита 13=1744
Бракосочетание
01.07.1747

Жена: Вторая Жена Матрона Стефанова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1747 01.07.1747 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянин вдовец Иуда Данилов той же вотчины деревни Маркова крестьянской Стефановой дочерью девкой Матроной первым браком
Бракосочетание
05.11.1749

Жена: Третья Жена Евдокия Никитина

МК-1749 05.11.1749 Той вотчины деревни Андреевского крестьянин вдовец Иуда Данилов той вотчины с крестьянкой деревни Старова Никитиной дочерью Фёдорова девкой Евдокией третьим браком
Рождение ребёнка
31.01.1751

Сын: Иван Иудов

Мать ребёнка: Третья Жена Евдокия Никитина

Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
МК-1751 31.01.1751 Деревни Андреевского у крестьянина Иуды Данилова сын Иван ИВ-1752, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Ивана нет (где он?)
Рождение ребёнка
28.05.1753

Сын: Никита Иудов

Мать ребёнка: Третья Жена Евдокия Никитина

МК-1753 28.05.1753 Той же вотчины деревни Андреевского у крестьянина Иуды Данилова сын Никита ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Никиты нет (где он?)
Рождение ребёнка
11.09.1757

Дочь: Феодора Иудова

Мать ребёнка: Третья Жена Евдокия Никитина

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1757 11.09.1757 Той деревни у крестьянина Иуды Данилова дочь Феодора ИВ-1757 Феодора 3 месяца=1757
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Первая Жена Марфа/Мавра/Мария Арефьева

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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