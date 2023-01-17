Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
АНДРЕЕВСКОЕ 1745?, 1746? 1 бракосочетание, первая жена Марфа Арефьева ИВ-1746 Иуда Прокопьев 30=1716 встретился впервые ИВ-1747 Иуда Прокопьев 31=1716 МК-1747 01.07.1747 2 бракосочетание, вторая жена ... Показать все
Рождение ребёнка
1733
Сын: Никита Иудов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1753 Никита 20=1733 ИВ-1754 Никита 10=1744 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Никита 12=1744 ИВ-1757 Никита 13=1744
Бракосочетание
01.07.1747
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1747 01.07.1747 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянин вдовец Иуда Данилов той же вотчины деревни Маркова крестьянской Стефановой дочерью девкой Матроной первым браком
Бракосочетание
05.11.1749
МК-1749 05.11.1749 Той вотчины деревни Андреевского крестьянин вдовец Иуда Данилов той вотчины с крестьянкой деревни Старова Никитиной дочерью Фёдорова девкой Евдокией третьим браком
Рождение ребёнка
31.01.1751
Сын: Иван Иудов
Мать ребёнка: Третья Жена Евдокия Никитина
МК-1751 31.01.1751 Деревни Андреевского у крестьянина Иуды Данилова сын Иван ИВ-1752, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Ивана нет (где он?)
Рождение ребёнка
28.05.1753
Сын: Никита Иудов
Мать ребёнка: Третья Жена Евдокия Никитина
МК-1753 28.05.1753 Той же вотчины деревни Андреевского у крестьянина Иуды Данилова сын Никита ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Никиты нет (где он?)
Рождение ребёнка
11.09.1757
Дочь: Феодора Иудова
Мать ребёнка: Третья Жена Евдокия Никитина
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1757 11.09.1757 Той деревни у крестьянина Иуды Данилова дочь Феодора ИВ-1757 Феодора 3 месяца=1757
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно