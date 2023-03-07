Мешкова Анисья Кряквина
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Шестаков Антон Васильевич
Мать: Кряквина Софья Павловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мешков Николай Максимович
Отец ребёнка: Мешков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Максимовна
Отец ребёнка: Мешков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
30.06.1846
Отец ребёнка: Мешков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Февронья Максимовна
Отец ребёнка: Мешков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Мешков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мешков Никифор Максимович
Отец ребёнка: Мешков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Мешков Максим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно