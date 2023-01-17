Ваулина (Комина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаулина (Комина) Мария Дмитриевна

Ваулина (Комина) Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1887

Муж: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ваулин Семен Иванович

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ваулин Федор Иванович

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Турилова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Трошина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ильина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ваулин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фефлова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупилкина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптилина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close