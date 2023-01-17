Ваулина (Комина) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Муж: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Турилова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Трошина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ильина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фефлова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупилкина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптилина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ваулин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно