Ступаков Роман Яковлевич 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ступаков Роман Яковлевич

Место рождения

Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ступаков Яков Алексеевич

Мать: Ступакова Домна Тихоновна

Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Ступакова) Ефимья Романовна

Мать ребёнка: Ступакова Татьяна Ивановна

Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ступаков Феоктист Романович

Мать ребёнка: Ступакова Татьяна Ивановна

Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.02.1877

Дочь: (Ступакова) Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Ступакова Татьяна Ивановна

Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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