Ступаков Роман Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Ступакова) Ефимья Романовна
Мать ребёнка: Ступакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ступаков Феоктист Романович
Мать ребёнка: Ступакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1877
Дочь: (Ступакова) Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Ступакова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно