Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

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Место рождения

Деревня Крисилино Калужской области

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виктор

Мать: ?

Деревня Крисилино Калужской области
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