Султанов Мухамедьяр Мухаметшарипович
Место рожденияс. Мастеево, Актанышский р-н, Республика Татарстан
Дата рождения1837
Дата смерти25.06.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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