Султанов Мухамедьяр Мухаметшарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанов Мухамедьяр Мухаметшарипович

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Место рождения

с. Мастеево, Актанышский р-н, Республика Татарстан

Дата рождения

1837

Дата смерти

25.06.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Мастеево, Актанышский р-н, Республика Татарстан
Место жительства
С 1886 по 1915
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
25.06.1915
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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