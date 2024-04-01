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Case Newton

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1807

Дата смерти

14.09.1890

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1773 г.р.

Жена

1800 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1807

Отец: Case Jesse Jr.

Мать: Case (Cornish) Sarah

Работа или профессия
Неизвестно
President of Case, Lockwood & Brainard Co.
Бракосочетание
12.12.1832

Жена: Case (Hurlbut) Lemira B.

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Case) Ellen M.

Мать ребёнка: Case (Hurlbut) Lemira B.

Смерть
14.09.1890
Похороны
Неизвестно

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