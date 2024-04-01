Case Newton
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1807
Дата смерти14.09.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1807
Отец: Case Jesse Jr.
Мать: Case (Cornish) Sarah
Работа или профессия
Неизвестно
President of Case, Lockwood & Brainard Co.
Бракосочетание
12.12.1832
Жена: Case (Hurlbut) Lemira B.
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Case) Ellen M.
Мать ребёнка: Case (Hurlbut) Lemira B.
Смерть
14.09.1890
Похороны
Неизвестно