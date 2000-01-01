Таргариен Геймон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таргариен Эйнар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Элейна
Мать ребёнка: Таргариен Дейнис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Эйгон
Мать ребёнка: Таргариен Дейнис
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таргариен Дейнис
Смерть
Неизвестно