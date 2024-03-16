Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луковников Иван Дмитриевич

Мать: Луковникова (Богданова) Анисия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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