Полянина Евгения Валентиновна
Место рожденияВолгоградская область ,Алексеевский район, станица Зотовская
Дата рождения15.03.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Волгоградская область ,Алексеевский район, станица Зотовская
Рождение ребёнка
21.03.1968
Сын: Ткаченко Сергей Борисович
Отец ребёнка: Ткаченко Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно