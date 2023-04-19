Полянина Евгения Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянина Евгения Валентиновна

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Место рождения

Волгоградская область ,Алексеевский район, станица Зотовская

Дата рождения

15.03.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоградская область ,Алексеевский район, станица Зотовская
Рождение ребёнка
21.03.1968

Сын: Ткаченко Сергей Борисович

Отец ребёнка: Ткаченко Борис Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Борис Алексеевич

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