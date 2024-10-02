(Waari) Marja Matintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Waari) Marja Matintytär

Место рождения

Muolaa, Finland

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Leino) Eeva Matintytär

Отец ребёнка: Leino Matti Jaakonpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Leino Matti Jaakonpoika

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Leino) Anni Matintytär

Отец ребёнка: Leino Matti Jaakonpoika

Смерть
Неизвестно

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