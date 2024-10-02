(Waari) Marja Matintytär
Место рожденияMuolaa, Finland
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Leino) Eeva Matintytär
Отец ребёнка: Leino Matti Jaakonpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Leino) Anni Matintytär
Отец ребёнка: Leino Matti Jaakonpoika
Смерть
Неизвестно