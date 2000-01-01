Нуруллин Гусман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуруллин Ленар
Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нуруллина Зәйтүнә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуруллин Фәнис
Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дилбәр
Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуруллин Рамиль
Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венера
Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуруллин Марс
Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рәйханә
Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуруллин Габбас
Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә
Смерть
Неизвестно