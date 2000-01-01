Нуруллин Гусман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуруллин Гусман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нурулла

Мать: Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуруллин Ленар

Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуруллина Зәйтүнә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуруллин Фәнис

Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дилбәр

Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуруллин Рамиль

Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венера

Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуруллин Марс

Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рәйханә

Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуруллин Габбас

Мать ребёнка: Нуруллина Зәйтүнә

Смерть
Неизвестно
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