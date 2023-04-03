Атвасит Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1941
Дочь: Кострома Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Атвасит Алексей Александрович
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960