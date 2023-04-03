Атвасит Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтвасит Зинаида Александровна

Атвасит Зинаида Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1941

Дочь: Кострома Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Атвасит Алексей Александрович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атвасит Алексей Александрович

Смерть
1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close