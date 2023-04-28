Почивалин Василий Павлович 07.02.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Почивалин Василий Павлович

Автор
МП
Почивалин М.

мужской, родился 07.02.1901, Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

умер 22.04.1979

Отец
Почивалин Павел ИвановичДо 1893 г.р.
Мать
Почивалина Мария ТрифоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна02.12.1898 г.р.
Дети
Почивалин Михаил Васильевич25.01.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901

Отец: Почивалин Павел Иванович

Мать: Почивалина Мария Трифоновна

Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
25.01.1932

Сын: Почивалин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна

Смерть
22.04.1979

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