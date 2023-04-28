Почивалин Василий Павлович
мужской, родился 07.02.1901, Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
умер 22.04.1979
ОтецПочивалин Павел ИвановичДо 1893 г.р.
МатьПочивалина Мария ТрифоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна02.12.1898 г.р.
Дети
Почивалин Михаил Васильевич25.01.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901
Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1932
Сын: Почивалин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна
Смерть
22.04.1979