Малышев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Никита

Малышев Никита

avatar

Место рождения

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Малышев Федор

Мать: Малышева ?

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.07.1926

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Малышева Ксения

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Ф.Р-2854 оп.7 д.20 л.415об-416.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Ксения

Военная служба
Неизвестно
Малышев Никита Петрович Дата рождения __.__.1899 Место рождения Пензенская обл., Чембарский р-н, д. Щетинино Место призыва Чембарский РВК, Пензенская обл., Чембарский р-н Воинское звание старшина; ста... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close