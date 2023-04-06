Малышев Никита
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Малышев Федор
Мать: Малышева ?
Рождение ребёнка
08.07.1926
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Малышева Ксения
Ф.Р-2854 оп.7 д.20 л.415об-416.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Ксения
Военная служба
Неизвестно
Малышев Никита Петрович Дата рождения __.__.1899 Место рождения Пензенская обл., Чембарский р-н, д. Щетинино Место призыва Чембарский РВК, Пензенская обл., Чембарский р-н Воинское звание старшина; ста... Показать все
Смерть
Неизвестно